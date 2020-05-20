تزامنا مع الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”.. قوات النظام تقصف مناطق ريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا بقذائف الدبابات نفذته قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، استهدف قرى سفوهن والفطيرة وفلفيل في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ما عدا ذلك، يسود الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان” لليوم الـ76 على التوالي من وقف إطلاق النار الجديد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، تجدد الاشتباكات على محور العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة على المحاور.

كما قصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي.

وشهدت أجواء جبل الزاوية وسراقب تحليقا مكثفا لطائرات استطلاع روسية خلال الساعات الفائتة.