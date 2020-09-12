23 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية.. وارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 213

سجلت السلطات الصحية، اليوم، 23 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية، توزعت على 14 إصابة في مدينة الباب وإصابة في إعزاز واصابتان في عفرين و6 إصابات في محافظة إدلب إحداها في مدينة أريحا.

كما ارتفع عدد حالات الشفاء الكلي إلى 87 حالة.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 213 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و71 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و 140 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

وكان المرصد السوري وثق، في آب الفائت، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب، وتوفيت حالة أخرى في بلدة صوران بريف حلب الشمالي خلال الشهر ذاته.

ووثق المرصد السوري وفاة طبيب، كان مصابا بفيروس “كورونا”، في ريف حلب الشمالي الخاضع لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.