23 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في24 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل 5 عناصر من “الدفاع الوطني”، بهجوم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، أثناء جمعهم لفطر الكمأة في محيط منطقة تل سلمة بريف مدينة السلمية شرق حماة.

استشهدت سيدة من أهالي قرية رسم الحمام التابعة لناحية الخفسة بريف حلب الجنوبي، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بها أثناء رعيها الأغنام.

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور الكبينة بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

قتل مواطن يعمل حارسا في جمعية زراعية بمدينة العشارة في ريف دير الزور الشرقي برصاص قوات “قسد”.

قتل 3 عناصر “الدفاع الوطني” جراء انفجار لغم أرضي زرعه مسلحون يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بسيارتهم أثناء توجههم لجمع الكمأة في بادية دير الزور.

قتل 3 أشخاص ، في اشتباكات عشائرية قرب “مزرعة الصفصافة” بمدينة الطبقة غرب محافظة الرقة، إثر خلاف سابق بين عشيرتي المغلطان والولدة.

قتل عنصران من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وآخران من المسلحين الموالين لقوات النظام، في هجوم عنيف لتنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع في بادية مدينة السخنة بريف حمص

قتل عنصر من “الدفاع الوطني”إثر اندلاع اشتباكات مسلحة مع خلايا “التنظيم” بالقرب من النقاط الواقعة على طريق جعيدين-الرصافة بريف الرقة الغربي.

قتل شاب إثر إصابته بطلق ناري طائش في قرية مريمين بريف عفرين.

قتل شاب ينحدر من بلدة القورية بريف ديرالزور الشرقي أثناء تنظيفه سلاحه بمدينة جرابلس.

قتل عنصر من “الدفاع الوطني” برصاص أفراد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالقرب سوق الهال بمدينة الميادين شرقي ديرالزور.

قتل شاب من أهالي البوكمال برصاص مباشرة أطلق من جهة “قسد”، أثناء صيد الأسماك في نهر الفرات