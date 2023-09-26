23 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 26 أيلول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل 3 عناصر من قوات النظام، إثر الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعة من المهربين من جهة، وعناصر قوات “حرس الحدود” التابعة لقوات النظام من جهة أخرى، في جرود القلمون بريف دمشق.

قتل عنصر بشعبة تجنيد تابعة لقوات النظام، جراء استهدافه بعدة طلقات نارية، من قبل مسلحين مجهولين، أثناء ذهابه إلى عمله في قرية قرفا بريف درعا الشمالي.

قتل عنصر سابق في قوات النظام، بعملية اغتيال طالته من قبل مسلحين مجهولين، في الغارية الشرقية بريف درعا، حيث جرى استهدافه بالرصاص بشكل مباشر.

قتل 5 من المجموعات المتحالفة مع هيئة تحرير الشام، و6 من فرقة السلطان مراد وأحرار الشام مجموعة أبو حيدر مسكنة، جراء الاشتباكات العنيفة بين الطرفين في ريف حلب الشمالي.

قتل 3 عناصر من المسلحين المحليين ومليشيا موالية للنظام في الاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية قسد في قرية ذيبان بريف ديرالزور

قتل مواطن بعدة طلقات نارية، إثر خلاف نشب مع شخص مع عائلة أخرى، تطور إلى استخدام السلاح، في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، وسط توتر كبير بين أفراد العائلتين.

لقي ضابط برتبة نقيب مصرعة من مرتبات المهام الخاصة التابعة لقوات النظام، متأثراً بجراح أصيب بها في الاشتباكات التي دارت قبل أيام، بين كل من قوات النظام ومليشيا الدفاع الوطني في المربع الأمني في مدينة الحسكة.

استشهد مواطن من الكتيبة شمالي بلدة خربة غزالة في ريف درعا الشرقي، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب، وذلك خلال حراثة أرضه بواسطة جراره الزراعي في محيط أوتوستراد درعا – دمشق.

قتل عنصر من مرتبات “الفرقة الثامنة” التابعة لقوات النظام جراء إصابته بقذيفة من طائرة مسيرة تابعة لغرفة عمليات “الفتح المبين” على محور الملاجة بريف إدلب