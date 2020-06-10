23 قتيلا من عناصر من قوات النظام وتنظيم “الدولة الإسلامية” في الاشتباكات العنيفة في البادية السورية.. وطائرات النظام الحربية تدمر آليات للتنظيم

23 قتيلا من عناصر من قوات النظام وتنظيم “الدولة الإسلامية” في الاشتباكات العنيفة في البادية السورية.. وطائرات النظام الحربية تدمر آليات للتنظيم

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا جويا من طائرات حربية تابعة للنظام السوري، استهدفت بنيران رشاشاتها الثقيلة منطقة الرويضة في ناحية عقيربات في ريف حماة الشرقي، تزامنا مع استمرار الاشتباكات بين قوات النظام وعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة.

وفي سياق ذلك، دمرت قوات النظام والمسلحين الموالين لها 4 عربات لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وقتل ما لا يقل عن 15 عنصرا منه.

وكان المرصد السوري رصد، هجوما نفذه عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”، بعد ظهر اليوم، على مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، في منطقة الرويضة شرق عقيربات في ريف حماة الشرقي، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من المسلحين الموالين لقوات النظام إضافة إلى جرح آخرين منهم.

على صعيد متصل، نفذ عناصر من التنظيم هجوما على حاجز لقوات النظام في ريف مدينة السخنة في بادية حمص، أدى لمقتل 5 عناصر من قوات النظام.

وكانت مصادر موثوقة أبلغت المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام رفقة الميلشيات الموالية لإيران، بدأت صباح اليوم، حملة تمشيط في بادية دير الزور الشرقية، الممتدة من الميادين إلى فيضة ابن موينع.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، توجهت عدة أرتال إلى المنطقة، وبدأت عملية تمشيط واسعة بحثاً عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.