25 آلية تركية تحمل معدات لوجستية وعسكرية تدخل ريف إدلب 

رصد المرصد السوري، مساء اليوم، دخول رتل عسكري للقوات التركية من كفرلوسين شمال إدلب إلى منطقة “بوتين-أردوغان”.

ويتألف الرتل من نحو 25 آلية تحمل معدات لوجستية وعسكرية ومدافع ، حيث اتجهت نحو النقاط العسكرية في ريف إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7325 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10660 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.