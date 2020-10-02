25 آلية تركية تدخل ريف إدلب.. وارتفاع عددها منذ وقف إطلاق النار إلى 6795

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفرلوسين إلى منطقة “خفض التصعيد”.

ويتألف الرتل من 25 آلية عسكرية وشاحنات تحمل مواد لوجستية وعسكرية.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6795 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10130 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.