28 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 6 آذار

28 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 6 آذار

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل 18 شخصا بينهم 4 من عناصر “الدفاع الوطني” بهجوم شنه تنظيم “الدولة الإسلامية”، في بادية كباجب بريف دير الزور الجنوبي.

قتل 3 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران بينهم 2 من جنسية غير سورية في استهداف طائرة مسيّرة مجهولة استهدفت آلية عسكرية للميليشيات في محيط مزار “عين علي” في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي.

قتل شخصين يعملان بتهريب المخدرات إثر استهدافه بالرصاص بشكل مباشر على يد مسلحين مجهولين بظروف غامضة جنوب شرقي السويداء.

قتل عنصر من “لواء الباقر” الموالي لإيران إثر لغم زرعه عناصر “التنظيم” على طريق أثريا بريف سلمية شرقي حماة.

قتل 3 عنصر من قوات النظام، إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور الصراف بريف اللاذقية الشمالي.

استشهدت سيدة، جراء قصف مدفعي استهدف قريتي السيد علي وتل مالد بريف مارع في ريف حلب الشمالي، مصدره مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام.