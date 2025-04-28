29قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 27 نيسان

29قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 27 نيسان

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قُتل شابان عملا سابقًا ضمن قوات النظام البائد، برصاص مسلحين يستقلون سيارة “سنتافيه” في حي الحسنيات قرب البحرة وسط مدينة حماة.

قُتل شاب، بعد استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين “تصفية”، كانوا يستقلون دراجة نارية، وذلك على طريق السهوة – أم ولد في ريف درعا الشرقي.

قُتل عنصر سابق في ميليشيا حزب الله، جراء استهدافه بالرصاص المباشر من قِبل مسلحين مجهولين في حي الجميلة بمدينة حلب.

العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 17 مدنيًا، قُتلوا ذبحًا بالسكاكين على يد عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني في محيط قرية المختارية بريف حمص الشمالي.

قُتل شاب جراء استهدافه بالرصاص المباشر أمام منزله في قرية بيت صبيرة التابعة لناحية قسطل معاف بريف اللاذقية الشمالي، من قِبل مسلحين مجهولين.

قُتل عنصر من فرقة السلطان مراد، إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات قسد وعناصر من فرقة السلطان مراد على محور سد تشرين شرق حلب.

فارق الحياة شاب نتيجة إصابته عن طريق الخطأ برصاص عناصر دورية أمن عام كانت تلاحق شخصًا آخر في قرية فديو بريف اللاذقية.

قُتل شاب برصاص دورية تابعة للأمن العام في قرية المصيدة في تلكلخ بريف حمص، لرفضه التوقف، ثم قاموا بسحل جثمانه ورميه قرب جسر نَعرة.

قتل عنصران من فصيل فرقة المعتصم برصاص مسلحين مجهولين بعد اقتحامهم مقر عسكري في قرية جومكه بريف عفرين

قتلت سيدة وشاب إثر قيام مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار بإتجاه عائلة أثناء جلوسهم على البرندة الأرضية لمنزلهم المطل على الشارع في حي فرن النازحين بمدينة حمص.