29 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 13شباط

29 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 13شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

لقي 3 عناصر من قوات النظام حتفهم إثر هجوم مسلح شنته خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على نقاط قوات النظام و”الدفاع الوطني”، بين بلدتي الطيبة والسخنة في بادية حمص الشرقية.

قتل 5 من الدفاع الوطني، نتيجة الاشتباكات بين المسلحين المحليين وعناصر من “الدفاع الوطني” و قوات سوريا الديمقراطية، في قرى وبلدات الهرموشية والجنينة في الريف الغربي وذيبان والشعفة في الريف الشرقي بدير الزور.

لقي 3 عناصر من قوات النظام مصرعهم، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات “التنظيم” بسيارة كانت تقل عناصر من قوات النظام خلال حملة تمشيط في قرية الدرويشية التابعة لناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي.

استشهد مواطن وقتل عنصر من قوات النظام، إثر استهداف القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في قرية بينه بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب.

عثر أهالي صباح اليوم على جثة شخص مجهول الهوية مقتولاً، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة كان يحاول زراعتها على الطريق الواصل بين مدينة بصرى الشام وبلدة معربة بريف درعا الشرقي.

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

قتل عنصر يعمل ضمن المجموعات المحلية في درعا، إثر اشتباكات مسلحة استخدم خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع مجموعة محلية أخرى، في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.

قتل 9 عناصر من قوات النظام، في هجوم لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على تجمع لقوات النظام في منطقة دويزين بريف حماة الشرقي.

عثر أهالي على جثة مواطن مقتول بعيارات نارية، وملقاة بالقرب من قوس يلدا بريف دمشق.

قتل سائق صهريج باستهداف مباشر أثناء تواجده على طريق قاعدة عين علي، إثر استهداف طائرات مسيرة مجهولة يرجح أنها للقوات الأمريكية غارات استهدفت مزرعة في منطقة الشبلي قرب مدينة الميادين بريف دير الزور.

فارق مواطن حياته إثر استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مجهولين أثناء تواجده بالقرب من أحد المساجد بدرعا البلد.

استشهد مواطن من أهالي مدينة سلحب بريف حماة الغربي، إثر إنفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مدينة كرناز شمالي حماة، خلال عمله بحراثة أحد الأراضي بواسطة جرار زراعي.