3 أرتال تركية تضم نحو 70 آلية محملة بتعزيزات عسكرية ولوجستية تدخل منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول 3 أرتال تابعة للقوات التركية نحو الأراضي السورية، حيث دخلت الأرتال بشكل متتالي عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، وضمت نحو 70 آلية محملة بمعدات لوجستية وعسكرية وبعضها يحوي مجنزرات ومصفحات، فيما توجهت تلك الآليات نحو نقاط المراقبة التركية المنتشرة ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4515 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7850 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11 ألف جندي تركي.