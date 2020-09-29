3 أرتال عسكرية تركية تدخل منطقة “بوتين-أردوغان”.. وارتفاع عدد الآليات منذ وقف إطلاق النار إلى 6615

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول 3 أرتال عسكرية تركية من معبر كفرلوسين شمال إدلب.

وتتألف الأرتال الثلاث مما يزيد عن 60 آلية عسكرية وشاحنات تحمل مواد لوجستية وذخائر، اتجهت نحو النقاط التركية ضمن منطقة “خفض التصعيد”، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6615 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 9950 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.