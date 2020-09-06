3 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في مدينة الباب.. ومواطنون يطالبون بتطبيق الحجر الصحي على المدينة

سجلت السلطات الصحية، اليوم، 3 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” في مدينة الباب بريف حلب الخاضع لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، بينما طالب مواطنون بتطبيق الحجر الصحي على مدينة الباب، تزامنا مع كثرة أعداد المصابين في المدينة.

كما ارتفعت حالات الشفاء في شمال غرب سورية إلى 73 حالة.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 115 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و49 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و64 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

وكان المرصد السوري وثق، في آب الفائت، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب، وتوفيت حالة أخرى في بلدة صوران بريف حلب الشمالي خلال الشهر ذاته.