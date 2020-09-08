3 جرحى جراء اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا بمدينة رأس العين 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعات من الفصائل الموالية لتركيا، في مركز بلدة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات نتيجة خلاف ما بين العناصر على تقاسم المسروقات، واتهامات متبادلة فيما بينهم على سرقة منازل المواطنين وتشليح الأهالي في المنطقة، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 4 أيلول/سبتمبر، استمرار عمليات سرقة الممتلكات في مناطق “نبع السلام”، حيث تواصل الفصائل الموالية لتركيا سرقة محتويات منازل المواطنين بشكل شبه كامل في قرية الشركة في ريف رأس العين، بالإضافة إلى سرقة الممتلكات العامة وشبكات الكهرباء لاستخراج المعادن من النحاس والألمنيوم، وبيعها كخردة في أسواق تركيا بعد صهرها سبائك.

مصادر المرصد السوري في ريف رأس العين أفادت، بأن عمليات نقل تلك المعادن بالإضافة إلى الحبوب تجري برعاية تركية وبتنفيذ من الفصائل الموالية لتركيا وقائد الشرطة العسكرية في رأس العين.