3 جرحى خلال مداهمة عناصر فرع الأمن الجنائي لمطلوبين بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: أصيب عنصران من فرع الأمن الجنائي التابع لقوات النظام إثر اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع مجموعة من المطلوبين جنائياً في جبة القلمون بريف دمشق، فيما تمكن عناصر الأمن الجنائي من إصابة أحد المطلوبين واعتقاله.

وأشار المرصد السوري في 31 كانون الثاني الفائت، إلى أن عناصر المخابرات العسكرية التابعة للنظام اعتقلوا مواطناً بشكل تعسفي في أحد شوارع مدينة معربا بريف دمشق، كما داهم العناصر منزله في المدينة وقام بتفتيشه، دون معرفة الأسباب، حيث جرى اقتياده إلى جهة أمنية لدى قوات النظام دون معرفة مصيره.