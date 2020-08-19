3 جرحى في اشتباكات بين عناصر موالين لقوات النظام في محافظة حمص

محافظة حمص-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بين عناصر من الميليشيات الموالية لقوات النظام في قرية شلوح التي يقطنها مواطنين موالين لقوات النظام في ريف حمص الغربي، ما أدى إلى إصابة 3 من هؤلاء على الأقل.

وتشهد مناطق نفوذ النظام السوري انفلاتا أمنيا وارتفاع مستوى الجريمة الأخلاقية في ظل انتشار الفقر وازدياد سطوة الميليشيات الموالية للنظام.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أبلغت، في منتصف آب/أغسطس، بأن أهالي قرية الهاشمية الواقعة ضمن مناطق نفوذ قوات النظام في ريف حمص الشمالي، عثروا على جثة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، مقتولة ضمن منزل أقاربها في القرية، في ظروف مجهولة.

وكان أهالي قرية الروضة في ريف حمص الشرقي قد عثروا، في 10 آب/أغسطس، على جثة رجل ملقاة على أطراف القرية.

ورصد المرصد السوري في 18 تموز الفائت، جريمة قتل في قرية المسعودية في ريف حمص، حيث أطلق مسلح مجهول يستقل دراجة، النار على 3 شبان أرداهم قتلى ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.