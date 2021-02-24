3 جرحى في انفجار جديد ضمن مدينة عفرين الخاضعة للنفوذ التركي بريف حلب الشمالي الغربي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، انفجار ضرب مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل “غصن الزيتون” شمال غربي حلب، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة في شارع الفيلات ضمن المدينة، ما أدى لإصابة 3 أشخاص على الأقل بجراح متفاوتة، بالإضافة لأضرار مادية في منطقة الانفجار.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن شاب وفتاة قتلا جراء انفجار عبوة ناسفة بهما، أثناء قيامهما بإعداد العبوة داخل منزلهما الواقع في منطقة الباسوطة قرب مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي غرب حلب، وبحسب مصادر المرصد السوري، فقد عُثر داخل المنزل الذي وقع فيه الانقجار على مواد متفجرة خام، تستخدم في صناعة العبوات الناسفة.