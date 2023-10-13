3 جرحى من قوات النظام في قصف بري للقوات التركية على ريف حلب الشمالي

3 جرحى من قوات النظام في قصف بري للقوات التركية على ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: أصيب 3 عناصر من قوات النظام، في قصف مدفعي نفذته القوات التركية على قرية شيخ عيسى التابعة لناحية تل رفعت بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام، حيث جرى نقل الجرحى إلى مستشفى في مدينة حلب لتلقي العلاج.

وتعرضت قريتي حربل وشيخ عيسى بريف حلب الشمالي في منتصف ليل الخميس- الجمعة، لقصف بري من قبل المدفعية التركية.

وسقطت يوم أمس قذائف صاروخية على القاعدة التركية في البحوث العلمية الواقعة على أطراف مدينة إعزاز شمالي حلب، مصدرها مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة.