3 طائرات حربية روسية تستهدف مواقع التنظيم في بادية دير الزور بالتزامن مع هجوم “التنظيم” على مواقع قوات النظام

شنت 3 مقاتلات روسية غارات استهدفت مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الرصافة بريف دير الزور، تزامناً مع هجوم نفذه عناصر التنظيم على مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين له في المنطقة ذاتها، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، اليوم، هجوماً جديداً لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” استهدف نقاط ومواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في بادية السخنة شرقي حمص، تزامناً مع غارات روسية مكثفة تستهدف مواقع التنظيم في المنطقة، ومناطق أخرى عند مثلث حماة – حلب – الرقة ضمن البادية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، استمرار العمليات العسكرية ضمن البادية السورية، حيث تستمر الاشتباكات ضمن مثلث حلب – حماة – الرقة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، تزامناً مع تنفيذ غارات مكثفة تشنها تلك الطائرات على مواقع انتشار التنظيم في المنطقة هناك.