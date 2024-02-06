3 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 6 شباط

3 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 6 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل عنصر من هيئة تحرير الشام ينحدر من ريف حماة، بقصف مدفعي لقوات النظام على محور كبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية.

قتل عنصر من ميليشيا “لواء فاطميون” الأفغانية، في هجوم لتنظيم “الدولة الإسلامية”، على مواقع ونقاط تتمركز ضمنها ميليشيا “لواء فاطميون” محيط حقل أراك للغاز شمال شرقي تدمر بريف حمص.

قتل شاب على يد عناصر من فصائل “الجيش الوطني”، أثناء محاولته عبور الحدود التركية عبر طرق التهريب انطلاقا من مدينة رأس العين شمال الحسكة.