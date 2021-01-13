3 قتلى حصيلة عراك مسلح بين عشيرتين في ريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة القتلى جراء العراك المسلح المتواصل، بين أفراد عشيرتي كيوان والزغبي” في مدينة طفس بالريف الغربي لمحافظة درعا جنوبي سوريا، إلى 3، بالإضافة لسقوط جريح واحد.

المرصد السوري أشار قبل قليل، إلى أن عراك مسلح اندلع صباح اليوم، بين أفراد عشيرتي “كيوان والزعبي” في مدينة طفس، ضمن الريف الغربي لمحافظة درعا، مما أسفر عن مقتل شاب من كل عشيرة، وسط توتر وحشودات بين أفراد العشيرتين تشهده مدينة طفس في هذه اللحظات، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع التابع للنظام في أجواء المدينة، ورصد المرصد السوري، صباح اليوم، محاولتي اغتيال طالت شابين، في مدينة الصنمين في ريف درعا، حيث جرى استهدافهما من قِبل مسلحين مجهولين، مما أسفر عن إصابتهما بجروح متفاوتة.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 846 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 555، وهم: 157 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 248 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و108 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.