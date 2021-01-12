3 قتلى من الفصائل الجهادية في محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع قوات النظام.. والأخيرة تقصف محاور اللاذقية وإدلب وحماة

قتل 3 عناصر من حراس الدين على محور سهل الغاب، جراء وقوعهم في حقل ألغام، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع قوات النظام.

ووثق المرصد السوري مقتل عنصر من الفصائل، ليلة أمس، على محور التفاحية بريف اللاذقية الشمالي.

ورصد المرصد السوري قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام استهدف محاور كبانة بريف اللاذقية، ومحاور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، إضافة إلى قرى وبلدات في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، بعد منتصف الليل وصباح اليوم، استهدافات وقصف بالقذائف والرشاشات الثقيلة بعد منتصف ليل أمس، أماكن في العنكاوي والعمقية وقليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة.

كما تعرضت قرى الفطيرة وسفوهن وكنصفرة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي إلى قصف مدفعي من قبل قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة.