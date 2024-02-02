3 قتلى من الميليشيات الموالية لإيران كحصيلة أولية للغارات الجوية الإسرائيلية جنوب دمشق

محافظة دمشق: قتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران هم إيراني وعراقي وثالث مجهول الهوية، كحصيلة أولية في الغارات الجوية الإسرائيلية فجر اليوم التي استهدفت مزرعة على طريق عقربا – السيدة زينب، قرب المدرسة المهنية وإدارة الحرب الإلكترونية جنوب دمشق، كما طالت الغارات الإسرائيلية موقعاً كان قد أخلي في وقت سابق في محيط بلدة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية أخرى.

ودوت انفجارات عنيفة فجر اليوم ناجمة عن تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية لغارات جوية بعدة صواريخ استهدفت مزرعة تابعة لميليشيا “حزب الله” اللبناني قرب المدرسة المهنية على طريق عقربا – السيدة زينب جنوب دمشق، ومنطقة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي، وسط محاولات الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام إفشال الهجوم الإسرائيلي.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 8 مرات قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 5 منها جوية و3 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 17 أهداف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 24 من العسكريين بالإضافة لإصابة 7 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 6 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري

– 4 من حزب الله اللبناني

– 3 من الجنسية العراقية

– 7 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 3 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

– 1 مجهول الهوية

بالإضافة لاستشهاد مدني بالاستهدافات الإسرائيلية

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 5 لدمشق وريفها، و3 لدرعا

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.