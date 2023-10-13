3 قتلى من لواء “عبيدة بن الجراح” وعنصر من قوات النظام في الاستهدافات المتبادلة بريف إدلب الجنوبي

3 قتلى من لواء “عبيدة بن الجراح” وعنصر من قوات النظام في الاستهدافات المتبادلة بريف إدلب الجنوبي

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 عناصر من لواء “عبيدة بن الجراح” التابع لهيئة تحرير الشام، في قصف مدفعي نفذته قوات النظام قبل قليل على منطقة بينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”.

كما قتل عنصر من قوات النظام، قنصا برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور كفربطيخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وشنت الطائرات الحربية الروسية صباح اليوم غارات جديدة ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”، حيث استهدفت بلدة العنكاوي في منطقة سهل الغاب شمال غرب حماة، ومحيط قرية الشيخ سنديان بريف إدلب الغربي، ومحيط بلدة البارة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع غارة استهدفت الكبينة بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وبذلك، يرتفع إلى 493 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 312 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 225 من العسكريين و 150 من المدنيين بينهم 36 طفل و15 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 80 من المدنيين بينهم 10 سيدات و30 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

– 318 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 72 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.