3 مصابين بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الفائتة.. وارتفاع العدد الكلي إلى 8 أشخاص في إدلب وحلب

أفادت مصادر طبية، بأنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بوباء “كورونا” في محافظة إدلب وحلب خلال الـ24 ساعة الفائتة، حيث أكدت نتائج الفحص بإصابة أحد الكوادر الطبية “مقدم رعاية طبية” والآخرين من أقارب الحالات الأولى.

بذلك يرتفع عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى الآن إلى 8 وهم: 6 من الكوادر الطبية بينهم 3 أطباء، وشخصين مدنيين.

ويتخوف سكان شمال غرب سورية من انتشار الوباء في ظل غياب دور الجهات الحكومية والسلطات المسيطرة على المناطق.

كما تشهد مناطق سيطرة الفصائل في شمال غرب سورية، نقصا حادا في التجهيزات الطبية وإجراءات الوقاية من انتشار وباء “كورونا”.