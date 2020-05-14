المرصد السوري لحقوق الانسان
المرصد السوري لحقوق الإنسان


صورة ارشيفية لتفجير في مدينة الباب صورة ارشيفية لتفجير في مدينة الباب

3 مصابين في انفجار عبوة ناسفة تستهدف تجمعا في مدينة الباب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة خلف المشفى الميداني في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشرقي، مساء اليوم، ما تسبب إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في تجمعا للدراجات النارية.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت أمس، بسيارة في مدينة عفرين الواقعة ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الانفجار وقع بشارع السياسية خلف مبنى السرايا بالمدينة، ما تسبب إلى إصابة رجل وطفل بجروح خطيرة.

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