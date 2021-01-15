3 مقاتلات روسية تتناوب على قصف مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تناوب 3 مقاتلات روسية على قصف مواقع انتشار عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، عند مثلث حماة – حلب – الرقة، حيث استهدفت المقاتلات الروسية مواقع التنظيم منذ الصباح وحتى الآن بنحو 35 غارة جوية، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء البادية لتعقب عناصر التنظيم.

وفي 12 يناير/كانون الثاني، رصد المرصد السوري تناوب 3 طائرات حربية روسية، مساءً، على قصف البادية السورية، تزامناً مع هجوم لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية على مواقع للقوات الرديفة للنظام في بادية الغانم العلي والبوحمد بريف الرقة الشرقي.