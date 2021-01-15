المرصد السوري لحقوق الانسان


3 مقاتلات روسية تتناوب على قصف مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية

 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تناوب 3 مقاتلات روسية على قصف مواقع انتشار عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، عند مثلث حماة – حلب – الرقة، حيث استهدفت المقاتلات الروسية مواقع التنظيم منذ الصباح وحتى الآن بنحو 35 غارة جوية، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء البادية لتعقب عناصر التنظيم.

وفي 12 يناير/كانون الثاني، رصد المرصد السوري تناوب 3 طائرات حربية روسية، مساءً، على قصف البادية السورية، تزامناً مع هجوم لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية على مواقع للقوات الرديفة للنظام في بادية الغانم العلي والبوحمد بريف الرقة الشرقي.

قد يعجبك ايضا المزيد

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول