30 آلية تركية تدخل منطقة “بوتين – أردوغان”.. وارتفاع عددها منذ وقف إطلاق النار إلى نحو 3550

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب، يضم 30 آلية تحمل كتل أسمنتية ومعدات عسكرية، واتجه نحو نقاط المراقبة التركية المنتشرة في منطقة “بوتين-أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 3540 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 6950 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10400 جندي تركي.