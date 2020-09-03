 30 آلية تركية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية تدخل منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري للقوات التركية نحو منطقة “بوتين – أردوغان”.

ويتألف الرتل من نحو 30 آلية بينها دبابات ومصفحات وشاحنات تحمل مواد لوجستية، واتجهت نحو النقاط التركية في المنطقة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6280 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 9615 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 12800 ألف جندي تركي.