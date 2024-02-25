30 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 25 شباط

30 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 25 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل عنصران من حزب الله اللبناني إثر استهداف طائرة إسرائيلية بصاروخ، شاحنة مدنية قرب الحدود السورية-اللبنانية ضمن منطقة متداخلة بين محافظتي حمص وريف دمشق.

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، على محور معرة موخص بريف إدلب الجنوبي.

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، على محور منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

قتل مواطن، جراء استهدافه بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في بلدة غصم بريف درعا الشرقي.

استشهد 13 مواطناً بينهم نساء، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية”، أثناء بحثهم عن الكمأة جنوب المنطقة الأثرية في بادية الرصافة بريف الرقة الغربي.

فارق طفلان حياتهما، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بالقرب من معمل كونيكو للغاز.

عثر على جثث 4 أشخاص يعلمون كحراس محطات المياه ومعمل الحديد قتلوا بمسدسات حربية من قبل التنظيم بريف الرقة الغربي.

قتل عنصران من جيش النصر ومدني إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين جيش النصر وحركة نور الدين زنكي، في مخيم المحمدية بقرية تل سلور التابعة لجنديرس بريف عفرين.

قتل عنصر من “الدفاع الوطني” إثر هجوم خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، على مجموعة من الدفاع الوطني خلال جمعهم لفطر الكمأة في محيط منطقة تل سلمة بريف مدينة السلمية شرق حماة.

قتل عنصر من مليشيا الدفاع الوطني إثر هجوم لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية على مجموعة من مليشيا الدفاع الوطني في بادية الشولا جنوبي دير الزور.

قتل مواطن في بلدة سحم الجولان بريف محافظة درعا الغربي إثر استهدافه من قبل مسلحين مجهولين