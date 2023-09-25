31 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 25 أيلول

31 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 25 أيلول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

أقدم مسلحون مجهولون على قتل سيدة وطفلتها ورمي جثتيهما في بحيرة ميدانكي بناحية شران بريف عفرين، بعد اختطافهما من قرية تلالين بريف مدينة مارع شمالي حلب

لقى شاب حتفه متأثر بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف طائرة مسيرة بالقنابل بلدة ناعور شطحة بسهل الغاب بريف حماة الشمالي

قتل عنصر من قوات النظام إثر قنصه من قبل عناصر هيئة تحرير الشام، على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي.

قتل عنصر من قوات حرس الحدود جراء اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعة من المهربين قوات حرس الحدود في جرود القلمون بريف دمشق

قتل مواطن من عشيرة الشرابيين على يد أبناء عمومته طلبا لثأر، عقب اندلاع اشتباكات بينهم، في بلدة تل حميس بريف الحسكة.

قتل 3 عناصر من الجيش الوطني إثر عملية تسلل نفذتها قوات مجلس منبج العسكري على محيط جبل الصياد بريف منبج شرقي حلب

قتل 3 عناصر من قسد و 18 من المسلحين المحليين وامرأة جراء عملية تسلل من قبل مسلحين محليين على مواقع قسد في مدينة ذيبان بريف ديرالزور بغطاء مدفعي من قبل النظام السوري