34 طفلاً روسياً من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” يغادرون مخيمات شمال شرق سوريا

محافظة الحسكة: غادر خلال الساعات الفائتة 34 طفلاً من الجنسية الروسية من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” مخيمات شمال شرق سوريا، حيث جرت العملية بتنسيق مشترك مع دائرة العلاقات الخارجية التابعة لـ “الإدارة الذاتية” ووفد من الحكومة الروسية، ويأتي ذلك، تماشيا مع الاتفاقيات الموقعة بين دائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” مع الدول الذين لديهم رعايا في مخيمات ضمن مناطق “الإدارة”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 8 تموز الفائت، تسليم دائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا، امرأتين وثلاثة أطفال، ممن يحملون الجنسية الكندية من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” في مخيم روج بريف الحسكة، إلى وفد كندي برئاسة المديرة العامة للعمليات القنصلية في الخارجية الكندية “فكتوريا فيلر”، والمبعوث الكندي إلى سوريا لمناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.