34 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 3 شباط

34 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 3 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل 29 عنصراً من المسلحين الموالين لإيران بينهم 9 سوريين و 6 من حزب الله إثر الاستهدافات الجوية الأمريكية على مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في دير الزور وريفها.

قتل عنصران من “قسد” في هجوم نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية، يتبعون لتنظيم “الدولة الإسلامية”، أثناء تواجدهما في محل تجاري في بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي.

قتل عنصر من قوات جبهة الأكراد، إثر قصف مدفعي نفذته القوات التركية على قرية قرط ويران بريف منبج شرقي حلب.

فارق طفل 13 عاماً حياته، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية جب أبيض بريف منبج شرقي حلب.

قتل عنصر من ميليشيا “أسود الشرقية” إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر الأخيرة، وعناصر دورية تابعة للأمن الجنائي في حي الجبيلية بمدينة ديرالزور.