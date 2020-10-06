35 آلية تركية تدخل ريف إدلب مساء اليوم.. وارتفاع عددها منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 7 آلاف 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول أرتال عسكرية للقوات التركية، مساء اليوم، من معبر كفرلوسين شمال إدلب.

وتتألف الأرتال من 35 آلية، تضم مدرعات وشاحنات تحمل مواد لوجستية وذخائر، اتجهت نحو النقاط التركية في منطقة “بوتين-أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7005 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10340 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.