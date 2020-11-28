35 آلية ضمن قافلة عسكرية لـ”التحالف الدولي” تدخل الأراضي السورية وتتجه إلى القواعد العسكرية في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى الأراضي السورية.

وتتألف القافلة من 35 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وجرافات وصهاريج محملة بالوقود، واتجهت نحو القواعد العسكرية لـ”التحالف الدولي” في ريف الحسكة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، دخول قافلة عسكرية لقوات “التحالف الدولي” إلى الأراضي السورية قادمةً من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، وتتألف القافلة من 35 شاحنة تحمل مواد لوجستية وعسكرية، توجهت نحو القواعد العسكرية في ريف الحسكة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخول قافلة عسكرية لـ”التحالف الدولي” إلى شمال شرق سورية قادمة من إقليم كردستان العراق.