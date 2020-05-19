عقب اختطافه يوم أمس.. العثور على جثة مقاتل سابق لدى الفصائل وعليها آثار تعذيب بريف درعا الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه جرى العثور على جثة شخص جرى قتله ورميه ضمن المنطقة الواصلة بين الطيبة والجيزة بريف درعا الشرقي، حيث تظهر آثار تعذيب على الجثة العائدة لمقاتل سابق لدى الفصائل وهو “رئيس مخفر الشرطة الحرة” في الجيزة سابقاً، ممن أجروا “تسويات ومصالحات” عقب سيطرة النظام السوري على المنطقة، يذكر أن المقتول كان قد اختطف يوم أمس الاثنين.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 460، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 298، وهم: 68 مدنيا بينهم 7 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 159من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و47 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.