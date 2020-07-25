القوات الأمريكية تسيّر دورية عسكرية منفردة في محيط مدينة المالكية شمال شرق الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية عسكرية اعتيادية سيرتها القوات الأمريكية في محيط مدينة المالكية (ديريك) عند الحدود السورية – التركية شمال شرق محافظة الحسكة.

وكان المرصد السوري قد رصد في 16 يوليو/تموز المنصرم، توجه دورية عسكرية روسية مؤلفة من 6 عربات، من مطار القامشلي نحو بلدة المالكية، في محاولة جديدة منها للوصول إلى معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق، إلا أن القوات الأميركية تصدت لها مجدداً وقطعت الطريق عليها بالقرب من قرية شكر خاج ومفرق قرية روباريا، كما عمدت القوات الأميركية إلى نشر حواجز على طريق المعبر.