4 انفجارات متتالية تضرب مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ليل أمس الثلاثاء، انفجارات عدة ضربت مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ناجمة عن 4 عبوات ناسفة، 3 منها انفجرت في منطقة الطب الحديث ضمن بناء مهجور وسط المدينة، والأخيرة انفجرت في حي الجزرة الواقع بالقسم الغربي من الرقة، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد في الثامن من الشهر الجاري، انفجار عبوة ناسفة على طريق المزارع شمال غرب مدينة الرقة، وذلك أثناء مرور آلية تابعة لـ “قسد”، ما أدى لأضرار مادية، ومعلومات عن خسائر بشرية،

وكان المرصد السوري رصد في السادس من شهر تموز الجاري، هجوماً مسلحاً لمجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، استهدف حاجزاً لقوات سوريا الديمقراطية على طريق منطقة حوس شرقي الرقة، ما أدى لمقتل عنصر في قسد وسقوط جرحى، كما وثق المرصد السوري مقتل مقاتلة في صفوف “قوى الأمن الداخلي” جراء قيام مسلحين يستقلون دراجات نارية باستهداف سيارة لـ “الأسايش” على طريق أبو خشب بريف دير الزور الغربي.