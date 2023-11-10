4 جرحى في استهداف مسيرة تركية موقعا بالقرب من مركز الشبيبة الثورية في مدينة منبج

4 جرحى في استهداف مسيرة تركية موقعا بالقرب من مركز الشبيبة الثورية في مدينة منبج

محافظة حلب: أصيب 4 أشخاص من أعضاء حركة الشبيبة الثورية بجراح بينهم حالة حرجة، في استهداف مسيرة تركية قبل قليل، موقعا بالقرب من مركز الشبيبة بجانب الملعب البلدي في مدينة منبج شرقي حلب، ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل إلى انفجار دوى بالقرب من مركز الشبيبة بجانب الملعب البلدي في مدينة منبج شرقي حلب، ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري، دون معرفة طبيعة الانفجار حتى اللحظة، حيث تصاعدت أعمدة الدخان، وسط استنفار تشهده المدينة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان المستهدف.

وبذلك، يرتفع إلى 97 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 79 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 88 شخص بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 17 مدنيين بينهم طفلين ومواطنتين، و3 من الكوادر المدنية بالإدارة الذاتية من ضمنهم امرأة.

– 59 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية بينهم قياديين.

– 3 من قوات النظام.

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 63 استهداف على الحسكة أسفرت عن مقتل 14 من المدنيين بينهم طفلين و3 سيدات، و35 قتلى عسكريين بينهم قياديين.

– 3 استهدافات على الرقة، لم تسفر عن قتلى.

– 31 استهداف في ريف حلب أسفرت عن مقتل 3 من المدنيين، و3 من قوات النظام، و24 من العسكريين.