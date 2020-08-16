4 جرحى في انفجار لغم من مخلفات الحرب ضمن مناطق نفوذ النظام السوري بريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد، انفجاراً جديداً ضمن مناطق نفوذ النظام السوري بريف إدلب الجنوبي، ناجم عن لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، انفجر أثناء قيام أشخاص بجني محاصيل زراعية في قرية موقة الواقعة شمال مدينة خان شيخون، ما أدى لإصابة 4 منهم بجراح متفاوتة.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، انفجار لغم من مخلفات الحرب السورية بمجموعة أشخاص أثناء قطافهم لـ “الفستق الحلبي” في ريف مدينة خان شيخون الشمالي الشرقي، حيث تسبب الانفجار بمقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية القتلى والجرحى، فيما إذا كانوا “شبيحة” أم مدنيين يعملون مع الشبيحة في سرقة محاصيل المهجرين قسراً.