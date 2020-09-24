4 شهداء بينهم طفلين وأكثر من 10 جرحى حصيلة الخسائر البشرية في انفجار سيارة مفخخة في ريف رأس العين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء انفجار سيارة ملغمة، اليوم، في قرية تل حلف بريف رأس العين إلى 4 بينهم طفلين وجثة مجهولة الهوية، بالإضافة لأكثر من 10 جرحى وأضرار مادية كبيرة في موقع التفجير.

وكان انفجاراً عنيفاً وقع، قبل ساعات، في بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف رأس العين (سري كانييه) الغربي شمال الحسكة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجار نتيجة سيارة ملغمة مركونة قرب حافلة نقل ركاب في بلدة تل حلف.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم الخميس، انفجار عبوة ناسفة في بلدة تل حلف، ما أدى لوقوع أضرار مادية.