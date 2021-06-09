4 طائرات حربية تتناوب على قصف البادية.. وارتفاع عدد الغارات في الـ24 ساعة إلى نحو 40 

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تناوب 4 طائرات حربية روسية على قصف البادية السورية، ليرتفع عدد الضرات الجوية إلى 38 خلال الـ24 ساعة، على مناطق متفرقة في البادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال الأمس حملة أمنية جديدة بدأتها قوات النظام والميليشيات الموالية لها على رأسها الدفاع الوطني، والميليشيات الموالية لروسيا بقيادة لواء القدس الفلسطيني، وذلك في البادية الممتدة من الميادين إلى منطقة فيضة ابن موينع ضمن القطاع الشرقي من ريف دير الزور، بحثاً عن تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي صعد من نشاطه بشكل بارز خلال الأيام الفائتة سواء في تلك المنطقة أو في مناطق متفرقة من البادية السورية بأرياف حمص والرقة وحماة، وانطلقت الحملة مع ساعات الصباح الأولى، بإسناد جوي مكثف من قبل المقاتلات الحربية الروسية عبر تنفيذها لعشرات الغارات مستهدفة كهوف ومغر قد يكون عناصر التنظيم يتوارون ضمنها.