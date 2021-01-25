4 قتلى بينهم ضابط من قوات النظام في كمين لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على حافلات عسكرية ببادية دير الزور

قُتل 4 عناصر من قوات النظام بينهم ضابط برتبة ملازم أول، وأصيب 10 بجروح متفاوتة، جراء كمين لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على حافلات عسكرية في بادية الشولا بريف دير الزور.

وكان المرصد السوري قد رصد قبل ساعات، مقتل وإصابة أكثر من 12 جنديًا من عناصر قوات النظام، إثر استهداف حافلات عسكرية من قبل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، في بادية الشولا بريف دير الزور، وبعد ذلك استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

ووثّق المرصد السوري في الأسبوع الأول من الحملة العسكرية الجديدة التي بدأتها قوات النظام والمسلحين الموالين لها ولروسيا، مقتل 35 من القوات الموالية لروسيا وقوات النظام والمسلحين الموالين لها، خلال تفجيرات واستهدافات واشتباكات مع عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في باديتي حمص ودير الزور، بينما قتل 17 من عناصر التنظيم بالقصف الجوي الروسي والاشتباكات.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1230 قتيلًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ145 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 650 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.