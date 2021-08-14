4 قتلى في اشتباكات عشائرية في مخيم شمارخ في مدينة إعزاز

محافظة حلب :قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون، وحصيلة الخسائر البشرية قابلة للارتفاع بسبب وجود إصابات خطيرة، جراء اندلاع اشتباكات عنيفة بين عشيرة الجيس وعشيرة الفردون بمخيم شمارخ للنازحين شرق مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وسط انتشار مكثف لعناصر من فصيل الجبهة الشامية والشرطة العسكرية داخل المخيم لفض الاشتباكات بين العشيرتين.

ووفقًا للمصادر فإن شابًا من عشيرة الجيسي فتح النار على مجموعة شبان من عشيرة الفردون أثناء محاولتهم اقتحام خيمة الأول، ما أدى إلى مقتله مع آخرين، لتندلع الاشتباكات العنيفة مخلفة المزيد من الخسائر البشرية.