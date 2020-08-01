4 قتلى من “الدفاع الوطني” في هجوم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقعهم جنوب دير الزور

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة قتلى عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” إلى 4، بالإضافة إلى جرح آخرين.

وكان المرصد السوري رصد، فجر اليوم، هجوما نفذته خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع لقوات النظام وميليشيا الدفاع الوطني في محيط حقل “الخراطة” النفطي الواقع في القطاع الجنوبي من محافظة دير الزور، حيث استمرت الاشتباكات بين الطرفين لعدة ساعات، ماتسبب بمقتل عنصرين من الدفاع الوطني وفقدان 3 آخرين.

واستقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة.

ويواصل تنظيم “الدولة الإسلامية” نشاطه ضمن البادية السورية منذ آذار/ مارس 2019، بينما كثف هجماته بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة.

وبلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، 631 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ127 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 273 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.