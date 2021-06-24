4 قتلى من الفصائل الموالية لأنقرة في استهداف للقوات الكردية شمال شرقي حلب.. والقوات التركية تقصف مناطق انتشار الأخيرة بشكل مكثف

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الريف الحلبي، قصفاً مكثفاً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق انتشار القوات الكردية وقوات مجلس منبج العسكري على طول محاور التماس بريف مدينة منبج، شمال شرقي حلب، تزامن ذلك مع استهدافات متبادلة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أدى لمقتل 4 من عناصر الفصائل على جبهة توخار بريف منبج.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها مناطق في شيخ عيسى وحربل وتل رفعت الخاضعة لنفوذ القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، وسط اشتباكات بين الفصائل والقوات الكردية على جبهة حربل، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان نشطاء المرصد السوري رصدوا يوم أمس الأربعاء، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية مساء أمس الثلاثاء، استهدف مناطق في قريتي عين دقنة ومنغ الخاضعتين لسيطرة القوات الكردية، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.