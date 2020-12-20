4 قتلى من الفصائل الموالية لتركيا في كمين لـ”قسد” بريف عين عيسى 

قُتل 4 عناصر وجرح آخرين من الفصائل الموالية لتركيا، خلال الاشتباكات مساء اليوم، إثر كمين نفذه عناصر “قسد” على أطراف قرية جهبل بريف عين عيسى، بعد أن تمركزت مجموعة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا شمالي القرية.

على صعيد متصل، أطلقت القوات التركية قذائف ضوئية على محاور القتال، تزامناً مع الاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية على تلك المحاور.

ونشر المرصد السوري قبل قلبل، أن محاور جهبل والمشيرفة شرقي عين عيسى بريف الرقة الشمالي، تشهد اشتباكات متقطعة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، تزامناً مع قصف مدفعي تركي يستهدف محاور عين عيسى.

ويأتي ذلك بعد أكثر من 24 ساعة من الهدوء الحذر على محاور عين عيسى شمالي الرقة.