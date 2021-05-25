4 قتلى من الميليشيات الموالية لروسيا في عمليتين منفصلتين بريف درعا الشرقي

محافظة درعا: شهدت منطقة صيدا بريف درعا الشرقي، عملية اغتيال جديدة خلال الساعات الفائتة، قُتل خلالها اثنين من عناصر “الفيلق الخامس” المدعوم من قبل روسيا بعد إطلاق الرصاص عليهما من قبل مسلحين مجهولين، وكان البلدة شهدت أمس مقتل عنصرين سابقين في الفصائل ممن انضموا إلى الفيلق الخامس برصاص مجهولين أيضاً، يأتي ذلك في ظل التصاعد المكثف بالعمليات ضد قوات النظام والميليشيات الموالية لها وللروس والمقاتلين السابقين في صفوف الفصائل.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1061 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 741، وهم: 207 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و21 طفل، إضافة إلى 344 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 133 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.