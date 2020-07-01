4 قتلى من قوات النظام في الاشتباكات ومحاولة تسلل لقواتها على محاور ريف إدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصر من الفصائل وجرح آخرين، على محور الفطيرة في ريف إدلب.

كما قتل 4 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها إثر تلك الاشتباكات.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن مجموعة من قوات النظام تسللت إلى نقاط الفصائل على محور الفطيرة، حيث تمكنت الفصائل من ايقاع المجموعة بين قتيل وجريح، في حين حاولت قوات النظام سحب الجثث والجرحى في موقع تسللها، تزامنا مع تمهيد بري مكثف من قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب.

على صعيد متصل، دارت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محور آفس شرق إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وقصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، بلدة كنصفرة وقريتي بينين والرويحة في جبل الزاوية.

واندلعت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المتمركزة في محور ميزناز غرب حلب، تزامنا مع استهداف الأول لمواقع الأخير بالقذائف المدفعية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، تحليقا مكثفا لطائرات استطلاع روسية في أجواء جبل الزاوية وريف إدلب الشرقي.

وقصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، مواقع في قرى الرويحة وبينين وسرجة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.