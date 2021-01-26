4 قتلى ونحو 17 جريح في اقتتال عشائري ضمن مناطق نفوذ “قسد” شمالي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: ارتفع عدد القتلى جراء الاشتباكات العشائرية في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي إلى مدني و3 عناصر ينتمون إلى قوات سوريا الديمقراطية من أبناء العشائر، وأصيب إثر تلك الاشتباكات نحو 17 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة.

وكان المرصد السوري قد رصد، قبل ساعات، عراكًا مسلحًا اندلع بين عشيرة “البوعمير” من جهة، وعشيرة “الكسار” من جهة أُخرى في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، أسفرت الاشتباكات بين العشيرتين عن سقوط قتيلين من أفراد العشيرين، بالإضافة إلى مقتل شخص ثالث من عشيرة “المشاهدة” كحصيلة أولية، حيث شارك عناصر من قوات سوريا الديمقراطية من أفراد العشيرتين في الاقتتال الحاصل، وسط معلومات عن وقوع عدد كبير من الإصابات، قبل أن تتدخل قوات سوريا الديمقراطية وتنتشر كـ “قوات فصل” بين الطرفين.

وكان المرصد السوري قد أشار في الـ 29 من أغسطس/آب من العام 2020 المنصرم، إلى أن امرأة وشاب قُتلوا وجرح آخرين، جراء اقتتال عشائري، ترافق مع حرق منازل وتخريب ممتلكات، في قرية حمار الكسرة في ريف دير الزور الغربي ضمن مناطق نفوذ “قسد”.